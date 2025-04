Neue Gefahrstoffverordnung: Handwerker in NRW in Not

Staub und Putzreste fliegen durch die Luft. Stuckateurmeister Michael Christmann deutet auf die Wand eines Mehrfamilienhauses in Bonn, das sein Betrieb gerade saniert. " Hier ist Schicht über Schicht in Jahrzehnten dazu gekommen. Mit bloßem Auge kann man nicht erkennen, ob da Asbest drin ist und das ist eben die große Gefahr."

Handwerker bei der Arbeit

In Dämmmaterial, Zement, Kleber, Spachtelmasse, Fensterkitt – Asbest lauert in vielen Materialien und durfte bis 1993 in Deutschland verbaut werden. Seitdem ist die einstige Wunderfaser in Deutschland verboten, denn sie gilt als krebserregend und verursacht die Lungenkrankheit Asbestose.

Überprüfung vor Sanierung – Bauherr muss nur Informationen liefern

Inzwischen stehen viele alten, potentiell asbestbelastete Häuser zum Verkauf oder werden saniert. Die Überprüfung auf Asbest müssen die Bau- und Handwerksbetriebe übernehmen, der Bauherr hat nur eine Informationspflicht. Das besagt eine Novellierung der Gefahrstoffverordnung, die Ende 2024 in Kraft getreten ist. Auf den Weg gebracht wurde sie noch von der Ampel-Koalition aus SPD , FDP und Grünen.

Baugewerbe und Gewerkschaft warnen vor Gesundheits- und Umweltgefahren

" Auf Kosten der Gesundheit der Handwerksbeschäftigten und nicht auf Kosten der Immobilienbesitzer, soll die energetische, familiengerechte und altersgerechte Sanierung von alten Häusern schneller vorangebracht werden" , kritisiert die Gewerkschaft IG Bau. Deren Mitglied und Arbeitsschutzexperte Gerhard Citrich erklärt im Interview mit dem WDR : "In der neuen Gefahrstoffverordnung heißt es, der Bauherr kann nur Unterlagen einreichen, die er hat. Er muss keine Überprüfung machen." Die allerdings benötigt der Handwerksbetrieb, um eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.

Stuckateurmeister Christmann

" Machen wir uns nichts vor, an der Stelle gibt es nichts ", sagt der Bonner Stuckateurmeister Christmann und meint Unterlagen über alte Gebäude, in denen zum Beispiel steht, was wann wie saniert wurde. Also müssen die Bau- und Handwerksbetriebe selbst auf Asbest prüfen.

Hoher Kostendruck könnte Gesundheitsschutz gefährden

Die Kosten muss der Handwerker an den Kunden weiterreichen. Bei einer Gesamtsanierung kämen schnell mehrere zehntausend Euro nur für die Asbestbeprobung zusammen. So mancher Kunde dürfte davon abgeschreckt sein und sich nach Alternativen umschauen. Die Befürchtung der Handwerker: es drängen verstärkt Handwerker in den Markt, die wenig Wert auf asbestgerechte Sanierung und Entsorgung legen.

Bernhard Baumann (Bauverbände NRW)

Diese Gefahr bestätigt auch Bernhard Baumann. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW. " Darauf wurde auch im 'Nationalen Asbestdialog' immer wieder hingewiesen - dass, wenn man unpragmatische Regularien erlässt, diese negativen Begleiterscheinungen in den Markt hineindrängen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Gesundheitsschutzes oder des Umweltschutzes ", kritisiert Baumann im Interview mit dem WDR-Magazin "Westpol".

Einigung von Asbestdialog wurde gekippt

Die Baubetriebe sind ohnehin irritiert über die jetzige Verordnung. Ursprünglich sollten die Bauherren in die Pflicht genommen werden, sich um das Asbest zu kümmern. Darauf hatten sich Baugewerbe, Wohnungswirtschaft, Berufsgenossenschaft, Gewerkschaft und Politik im nationalen Asbestdialog geeinigt.