Sabine Heinrich hat sich was vorgenommen

In Ostwestfalen startet heute der Hermannslauf - über 31 Kilometer zwischen Detmold und Bielefeld. Rund 8.000 Läufer sind angemeldet. Eine von ihnen ist WDR-Moderatorin Sabine Heinrich. Ein WDR-Team begleitet sie.

Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Tote in Kanada • Bei einem Straßenfest in Vancouver ist am Samstagabend (Ortszeit) ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mehrere Menschen getötet. Mehrere weitere Menschen sind verletzt worden. Der Fahrer befindet sich in Gewahrsam. Weitere Informationen zu möglichen Hintergründen gab es zunächst nicht. Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.

Grab von Papst Franziskus kann besucht werden • In Rom kann von heute an das Grab von Papst Franziskus besucht werden. Nach der gestrigen Beerdigung beginnt das "Novendiale", die neuntägige Trauerzeit. Jeden Tag gibt es eine Gedenkmesse im Petersdom. Dabei werden unterschiedliche Kardinäle die Messe leiten. In NRW werden heute die regulären Messen zum Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus gefeiert, zum Beispiel im Aachener Dom und im Dom zu Münster.