Cold Case Seckin Caglar: Polizei weitet DNA-Tests aus

Stand: 28.05.2023, 12:45 Uhr

32 Jahre liegt der Mordfall in Köln zurück. In diesem März gab es dazu einen Massengentest, jetzt sollen weitere 200 Männer eine Speichelprobe abgeben. Die Ermittler wollen so den Mörder der 16-jährigen Seckin Gaglar finden.