An Himmelfahrt ist Vatertag: Warum heute die Papas gefeiert werden

Von Himmelfahrt zum Vatertag

Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das Treiben am Vatertag aus dem Brauchtum rund um Himmelfahrt entstanden sein könnte. So verraten kirchliche Chroniken, dass schon im 17. Jahrhundert manche Himmelfahrtsprozession in einem Trinkgelage endete.

Daraus entwickelten sich seit dem 19. Jahrhundert in manchen Großstädten sogenannte " Schinkentouren ": Fuhrunternehmer organisierten Ausflugsfahrten mit Pferdefuhrwerken aufs Land. Frauen waren bei diesen Herrenpartien nicht zugelassen. In den 1930er Jahren propagierten holländische Zigarrenfabrikanten und Metzger am Himmelfahrtstag den Vatertag.

In einigen Statistiken nimmt Christi Himmelfahrt wohl auch deshalb eine traurige Spitzenposition bei den Unfällen unter Alkoholeinfluss ein. 2021 etwa gab es an dem Feiertag 182 solcher Verkehrsunfälle, während der Durchschnitt pro Tag bei 89 lag.

Familienzeit statt Bollerwagen-Tour

Es ist mancherorts ein beliebter Brauch, am Vatertag in Männerrunden mit dem Bollerwagen loszuziehen. Aber nicht in jeder Familie, wie eine repräsentative Studie der Meinungsforscher von YouGov zeigt.

Demnach stellen sich nur 13 Prozent der Väter den idealen Vatertag mit Freunden vor, während 43 Prozent ihn lieber mit Familie und Kindern verbringen möchten. Bei den Müttern, die am Sonntag mit dem Muttertag gewürdigt werden, verbringen knapp 60 Prozent ihren Ehrentag lieber mit der Familie.