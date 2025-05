Bei einem Messerangriff ist am Samstag in Krefeld ein Mann auf offener Straße tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll der 33-jährige Tatverdächtige das spätere Opfer am Mittag zu Hause aufgesucht haben. Der 62-Jährige flüchtete auf die Straße, wo der Tatverdächtige ihn attackiert haben soll.

Das Opfer verstarb daraufhin. Beamte konnten den Tatverdächtigen kurz nach Tat in unmittelbarer Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch unbekannt. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort habe sich außerdem ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Streifenwagen beteiligt gewesen sei. Dabei sei lediglich Sachschaden entstanden.

Zweiter Messerangriff innerhalb weniger Tage

Bereits am Mittwochabend hatte sich ein anderer tödlicher Messerangriff ereignet: In der Filiale der Modekette "New Yorker" in der Krefelder Innenstadt ist eine Frau bei einem Messerangriff getötet worden. Am Freitag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächten einen Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Totschlags erlassen.