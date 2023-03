Welche Dimension hat der Warnstreik am Montag?

Dass zwei Gewerkschaften zum Warnstreik aufrufen, " ist in dieser Form äußerst ungewöhnlich “, sagt Frank-Christian Starke von der WDR -Wirtschaftsredaktion. Der Warnstreik werde " große Power " entwickeln, denn im öffentlichen Nahverkehr in NRW und anderen Bundesländern, im Bahnverkehr und an den Flughäfen werde " herzlich wenig gehen ". Wenn in den vergangenen Jahren es etwa einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr gab, hätten Pendler immerhin die Gelegenheit gehabt, auf die Deutsche Bahn auszuweichen. Das sei aber am Montag nicht möglich, weil auch die Deutsche Bahn bestreikt werde.