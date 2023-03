Streik bei Bahnen am Montag - Das müssen Arbeitnehmer jetzt beachten

Wenn der übliche Arbeitsweg nicht möglichst ist, muss sich der Arbeitnehmer nach einer zumutbaren Alternative umsehen - was konkret heißt "zumutbar"?

WDR-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Landmesser

"Zumutbar" ist natürlich relativ. " Aber wenn ich zum Beispiel ein Taxi nehmen müsste, und das kostet so einen großen Teil dessen, was ich an einem Arbeitstag verdiene, das ist ganz klar unzumutbar ", sagt Landmesser.

Was, wenn ich zu spät zur Arbeit komme?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nicht nur sicherstellen, dass sie zur Arbeit kommen, sondern auch, dass sie pünktlich an ihrem Arbeitsplatz sind. Das gilt mit oder ohne Streik.

Und: Zeichnet sich ein Zuspätkommen ab, sollte man unbedingt dem Arbeitgeber Bescheid geben - also etwa zum Handy greifen und anrufen. Ansonsten riskieren Beschäftigte eine Abmahnung. Wer über mehrere Tage unentschuldigt zu spät kommt, dem oder der droht Experten zufolge unter Umständen eine fristlose Kündigung.