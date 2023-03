Streik und Schule - Was Eltern und Schüler beachten müssen

Was tun, wenn der Unterricht nicht ausfällt?

In einigen Städten werden Schulbusse, aber auch vereinzelte Buslinien nicht von den öffentlichen Verkehrsbetrieben, sondern von privaten Subunternehmen gefahren. Die werden möglicherweise nicht bestreikt. Diese " vereinzelt stattfindenden Busfahrten " seien über die reguläre Fahrplanauskunft im Internet zu finden, teilen etwa die KVB mit.

Ein Blick ins Internet lohnt sich ohnehin: Viele Schulen informieren heute auf ihrer Homepage darüber, dass der Unterricht am Montag nicht ausfallen wird. Und verweisen auf die Fahrpläne der jeweiligen Verkehrsbetriebe. So hat die Geschwister-Scholl-Realschule in Münster beispielsweise in einer aktuellen Mitteilung an Schüler und Eltern die Seite der Stadtwerke und die Seite der Regionalverkehr Münsterland GmbH verlinkt. Hier sind die stattfindende Busverbindungen in die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf aufgelistet.

Das Elly-Heus-Knapp Berufskolleg in Düsseldorf kündigte für den kommenden Streiktag " regulären Unterricht in Distanzform " an. Dazu ein Link auf die Sonderinfos der Rheinbahn, die aufgelistet hat, welche Busse am Streiktag doch noch fahren. Das PDF "Netzplan Streiktag" zeigt zudem eine Übersicht: