Tanzgruppe sollte bei Bundesgartenschau nicht in Poncho und Sari auftreten

Einigung bei Vermittlungsversuch erzielt

Am Montag gab es noch einen Vermittlungstermin zwischen Buga-Verantwortlichen und der AWO. " Uns geht es nicht um Verbote. Vielmehr werben wir für einen reflektierten Umgang mit kulturellen Codes ", hatte Fabian Burstein, Leiter des Buga-Kulturprogramms, im Vorfeld gesagt. Ziel des Treffens sei ein Auftritt des Balletts und eine erlebbare Vielfalt der Kulturen, ohne sie in einen missverständlichen Kontext zu setzen, so Burstein.

Eine Einigung sei auch erzielt worden, versicherte Erika Schmaltz am Abend auf WDR-Anfrage. Zum Inhalt dürfe sie sich aber nicht äußern. Das AWO-Ballett gibt es seit 42 Jahren. Die Frauen treten ehrenamtlich in Altenheimen oder auf Straßenfesten auf. Nun kommen Auftritte auf der Bundesgartenschau hinzu - in welcher Form ist unklar.