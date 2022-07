Scholz: "Bund übernimmt ein Drittel des Energiekonzerns Uniper"

Die Bundesregierung übernimmt ein Drittel der Anteile des kriselnden deutschen Energiekonzerns Uniper. Demnach steigt der Bund mit 30 Prozent im Gesamtkonzern ein. Das bestätigte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Pressekonferenz.

Uniper für Deutschland " sehr bedeutend "

Dieser Schritt sei Kernbestandteil eines Stützungspakets, das auch einen milliardenschweren Kreditrahmen der Staatsbank KfW umfasse. Laut Scholz sorgen zum einen die Kohlekraftwerke dafür, Gas einzusparen. Ein weiterer Schritt sei nun, Uniper unter die Arme zu greifen. " Wir sind gemeinsam stark genug, das auch zu schaffen ", so Olaf Scholz, " wir werden niemanden mit seinen Herausforderungen alleine lassen. "

Nach Angaben des Bundeskanzlers und der Unternehmen wird der Bund die Aktien von Uniper für einen Nennwert von 1,70 Euro erwerben. Der Börsenkurs liege bei zehn Euro, sagte Scholz. Insgesamt führt dies zu einer Kapitalerhöhung von 267 Millionen Euro. Ein Grund für die Entscheidung des Bundes: Uniper sei für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands laut Scholz von " überragender Bedeutung ".

Was heißt das für Verbraucher?

Auf Gaskunden kommen im Zuge des Rettungspakets für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper Preiserhöhungen zu - Scholz sprach in diesem Zusammenhang von 2 Cent mehr pro Kilowattstunde. Eine Umlage werde am 1. Oktober oder am 1. September kommen, sagte der Bundeskanzler am Freitag in Berlin.