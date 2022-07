Nord Stream 1: Reicht die russische Gaslieferung für den Winter aus?

Anders lautet die Einschätzung der Initiative Energien Speichern (INES), die nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten repräsentiert: "Unter der Voraussetzung, dass diese Gaslieferungen dauerhaft erhalten bleiben und Flüssigerdgas weiterhin auf einem hohen Niveau importiert werden kann, dann sind die gesetzlich definierten Zielspeicherfüllstände in Höhe von 80% bis zum 1. Oktober und 90 Prozent bis zum 1. November vermutlich noch zu erreichen.“

Sind 90 Prozent bis zum 1. November genug?

Tatsächlich ist es so, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstagnachmittag veränderte Zielmarken verkündet hat. Demnach sollen die deutschen Speicher stärker gefüllt sein als bisher geplant. Die Bundesregierung will bis 1. September auf 75 Prozent, bis 1. Oktober auf 85 Prozent und bis 1. November auf 95 Prozent in den Speichern kommen.

Wie will Habeck diese neuen Ziele erreichen?

Der Grünen-Politiker will Unternehmen per Verordnung zum Energiesparen verpflichten. So sollen Flure und andere Räume, in denen sich Menschen nicht länger aufhalten, im Winter nicht geheizt werden.

Mieterinnen und Mieter sollen mehr Spielraum bekommen, Energie einzusparen. Aktuell gibt es laut Wirtschaftsministerium vertragliche Verpflichtungen, eine Mindesttemperatur in gemieteten Räumen aufrechtzuerhalten. Wenn Mieterinnen und Mieter weniger heizen wollen, würden sie gegen Mietverträge verstoßen. Diese Verpflichtungen sollen vorübergehend ausgesetzt werden.

Außerdem soll es verboten werden, dass Hausbesitzer "über diesen Winter" private Pools mit Gas beheizen. Habeck kündigte außerdem einen verbindlichen Check bei Gasheizungen an. Wer diesen Check mache, könne seine Heizung optimiert einstellen. In Mehrfamilienhäusern solle es einen hydraulischen Abgleich geben, damit das Heizwasser optimal verteilt wird.

Was bedeutet ein Gasmangel für die Verbraucher?

Bei einer Gasmangellage gehören die privaten Haushalte nach EU -Vorgaben zu den besonders schützenswerten Verbrauchergruppen - wie auch Krankenhäuser, Pflegeheime oder Polizeistationen. Diese Gruppen würden gegenüber der Industrie bevorzugt mit Gas bedient.