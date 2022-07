Es fließt wieder Gas durch Nord Stream 1

Die Buchungen für die Durchleitung von Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 sind am Donnerstag auf einem reduzierten Niveau geblieben. Wie der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am Morgen auf Twitter schrieb, lägen die so genannten Nominierungen für Nord Stream 1 weiter bei rund 30 Prozent der Auslastung.

Änderung innerhalb eines Tages wäre ungewöhnlich

Für die nächsten zwei Stunden seien die Nominierungen verbindlich, Veränderungen bei den Buchungen innerhalb eines Tages wären sehr ungewöhnlich.