Messerangriff in Wohnmobil auf Raststätte an der A3

Das Ehepaar war am Mittwochabend in einem Wohnmobil unterwegs. Laut Zeugenaussagen gab es eine Verfolgungsjagd mit mehreren Autos. Auf der Raststätte der A3 sollen die mutmaßlichen Täter dann das Wohnmobil absichtlich gerammt haben - vermutlich, um den Fluchtweg zu blockieren, so die Polizei.

Danach sollen die bislang Unbekannten in das Wohnmobil eingedrungen sein und das Ehepaar überfallen haben. Der Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt und schwebte in Lebensgefahr. Laut Polizei hat sich sein Zustand am Morgen aber stabilisiert.

Die Bonner Polizei hat eine Mordkomission eingerichtet und ermittelt, was die genauen Hintergründe sind. Die Täter sind auf der Flucht.

Unsere Quellen:



