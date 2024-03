Jung, fit und trotzdem Bürgergeld? Was die CDU ändern will

Die CDU bringt sich für die nächste Bundestagswahl im Herbst 2025 in Stellung. Am Montag hat die Parteispitze in Berlin Pläne für einen radikalen Umbau des Bürgergelds beschlossen. Auch NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann unterstützt das Konzept. Fragen und Antworten.

Was will die CDU beim Bürgergeld reformieren?

Es fängt schon beim Namen an. Die CDU will das Bürgergeld in "Neue Grundsicherung" umbenennen. Denn: " Der Name 'Bürgergeld' führt in die Irre und ist Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens ", heißt in dem Konzept, das der CDU-Bundesvorstand am Montag nach Angaben von Generalsekretär Carsten Linnemann einstimmig beschlossen hat.