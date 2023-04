Schreiben statt Kleben: Offener Brief an Scholz für mehr Klimaschutz

CDU-Politiker Ruprecht Polenz

Auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz hat den Brief unterzeichnet. Mit den "Klimaklebern" der "Letzten Generation" will er sich nicht gemein machen. Bei aller Kritik an deren Aktionen solle nicht vergessen werden, " uns auf die Sache zu konzentrieren und das ist der Klimaschutz ", sagte er dem WDR . Polenz räumt aber ein, zu seiner aktiven politischen Zeit zu wenig für Klimaschutz getan zu haben. " Das habe ich zu spät gemacht. Aber das ist, denke ich, kein Grund, es nicht heute besonders zu artikulieren, dass da was passieren muss. "