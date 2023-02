"Bereit, ins Gefängnis zu gehen?" - Wie die Letzte Generation Klima-Aktivisten rekrutiert

Wobei sich die Frage aufdrängt, warum die "Letzte Generation" überhaupt Informationen über den psychischen Zustand von potenziellen Mitgliedern sammelt. Laut Maria-Christina Nimmerfroh gehe es um das Maximal-Ziel, um eine mögliche Inhaftierung und die damit einhergehende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.

Von Anfang an eine möglichst enge Bindung herstellen

Der Druck, der im Zuge der Rekrutierung ausgeübt wird, fällt nach Einschätzung von Nimmerfroh individuell sehr unterschiedlich aus. In jedem Fall werde versucht, schon vom ersten Kontakt an eine möglichst enge Bindung herzustellen. Interessierte sollen persönliche Daten wie Emailadresse und Handynummer angeben, damit die Letzte Generation jederzeit nachhaken könne.

Jeder, der sich interessiert, bekomme einen persönlichen Ansprechpartner. Wer sich zum Mitmachen entschließt, könne davon ausgehen, dass für alles gesorgt wird, beispielsweise, dass die Fahrt zur Aktion organisiert ist. Es gebe auch psychologische Trainings, sagt Nimmerfroh - eigene Trainings für Achtsamkeit und mentale Gesundheit.

Mentale Gesundheit sei für die Organisation von zentraler Bedeutung. Nur wer seelisch gesund ist, könne beispielsweise die Einzelhaft auch aushalten. " Die psychologischen Trainings stellen sicher, dass die Aktionen überhaupt verübt werden können ", so Nimmerfroh.

Maria-Christina Nimmerfroh ist FDP -Mitglied. Im vergangenen Jahr kandidierte sie als Bürgermeisterin in Griesheim bei Darmstadt. Für ihre Kandidatur erhielt sie auch von den Grünen Unterstützung. Dem Portal t-online sagte sie, dass ihre Mitgliedschaft keinen Einfluss auf ihre Analyse der "Letzten Generation" gehabt habe: " Ich war in der Politik immer nur ehrenamtlich tätig, also in meiner Freizeit. Meine Analysen und mein Interesse für Social Movements sind und waren nur rein beruflich. "

Was sagen die Aktivistinnen und Aktivisten dazu?

Was an dieser Stelle fehlt, sind systematische Erkenntnisse zur Perspektive der Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation selbst. Sind sie sich der Folgen von Strafanzeigen und möglichen gesundheitlichen Folgen durchs Ankleben auf Straßen und Landebahnen bewusst? Es ist schwierig, das für diese als häufig heterogen beschriebene Gruppe insgesamt zu bewerten. Social-Media-Posts von und Interviews mit Mitgliedern legen es jedoch zumindest für einzelne Aktivistinnen und Aktivisten nahe.