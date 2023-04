Pakt mit der Politik? Wie die "Letzte Generation" versucht, zu verhandeln

Keine "Wenn-dann-Gespräche" geführt

Dass sie sich, wie teils vermutet, von den Aktivisten unter Druck gesetzt fühlte, kann die Oberbürgermeisterin nicht bestätigen: "Wir haben keinerlei Wenn-dann-Gespräche geführt. Es wurden nichts ausverhandelt."

Man sei " sehr nah beieinander" gewesen, sagt auch "Letzte Generation"-Aktivistin Aila Gunkel, die bei dem Gespräch mit der Bonner Oberbürgermeisterin dabei war, im WDR-Interview. Es habe Konsens geherrscht darüber, dass " wir die Bundesregierung mit adressieren und direkt kontaktieren ". Weitere Protestaktionen in Bonn schloss Gunkel aber auch nach dem Gespräch nicht aus.

Deals in Marburg, Hannover und Tübingen

Keine Klebeaktionen mehr nach Brief?

Das Gespräch in Bonn war nicht das erste dieser Art: Schon Anfang März hatten die Klimaschützer mit dem Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) einen Deal vereinbart. Letzte Generation versprach, dass es künftig in Marburg keine Klebeaktionen mehr geben würde. Spies schrieb dafür einen Brief an die Bundesregierung mit der Bitte, Kommunen beim Klimaschutz mehr zu unterstützen. Die gleiche Abmachung erzielte die Initiative zuvor mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne).

Man habe bereits ein weiteres Gespräche mit einem Stadtoberhaupt NRWs geführt, sagt Aila Gunkel, weitere Einladungen seien verschickt. In Aachen stehe in den nächsten Wochen ein Treffen an. Eine Sprecherin der Stadt Wuppertal bestätigte dem WDR, dass es dort schon vor längerer Zeit ein Gespräch mit den Aktivisten gegeben habe.

"Nicht erpressbar"

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) dagegen habe ein Gespräch mit Letzte Generation "vehement abgelehnt", so Gunkel. Mitte März hatte Reker im Deutschlandfunk erklärt, die Forderungen der Gruppierung seien eine Form der Nötigung, die sie nicht unterstützen werde.