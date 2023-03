Koalitionsausschuss: Das sind die wichtigsten Ergebnisse

Höhere Lkw-Maut für Schienen-Ausbau

Eine höhere Lkw-Maut soll mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn schaffen. Das Geld daraus soll zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang. Bis 2027 sollen so rund 45 Milliarden Euro investiert werden. Außerdem habe sich die Ampel auf den beschleunigten Ausbau einer " begrenzten Anzahl von Straßen " geeinigt, so Lang.