Großbrand in Kunststoff-Firma in Steinheim - Warnung vor Rauchgasen

In Steinheim im Kreis Höxter ist am Donnerstagabend das Gebäude eines Gewerbebetriebs in Brand geraten. Eine große Rauch- und Feuersäule ist weithin sichtbar. In dem Gebäude, in dem früher eine "Alte Papiermühle“ untergebracht war, lagern nach Angaben der Feuerwehr derzeit große Mengen von alten Kunststofffenstern, die recycelt werden.

Gewerbehalle mit alten Kunststofffenster in Flammen

Gegen 20.19 Uhr wurde zunächst die Freiwillige Feuerwehr Steinheim alarmiert. Kurz darauf wurde Großalarm ausgelöst. Ein 30 mal 70 Meter großes Gebäude steht nach Angaben eines Sprechers in Brand. Das Dach ist eingestürzt. Weit über 100 Einsatzkräfte mehrerer benachbarter Feuerwehren versuchen den Brand zu löschen. Auch ABC-Kräfte sind vor Ort.

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung gilt laut Feuerwehr für Steinheim und auch angrenzende Kommunen im Kreis Lippe. Aus dem Gebäude seien immer wieder kleine Detonationen zu hören, heißt es. Die Feuerwehr rechnet mit einem längeren Einsatz. Die Brandstelle liegt etwa zwei Kilometer vom Stadtzentrum in Steinheim entfernt.