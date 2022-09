"Blackout" in Deutschland - ist das wirklich realistisch?

Denn unser Stromnetz ist durchaus verletzlich - und hängt stark mit den anderen europäischen Ländern zusammen. Anfang 2021 etwa trat in Kroatien an einer Umspannstation ein schwerwiegender Fehler auf. Wenige Minuten später wurden unter anderem in Italien und Frankreich große Industrieanlagen vom Netz getrennt, um einen totalen Blackout zu verhindern.

" Kritisch wird es immer nur, wenn spontan was passiert ", sagt Christian Rehtanz. " Wenn jetzt spontan in Frankreich fünf Kernkraftwerke ausfallen, bei denen wir damit gerechnet haben, dass die uns versorgen, dann würde das Blackout-Risiko wirklich steigen. " Ein solches Szenario sei aber in diesem Winter auch nicht wahrscheinlicher als sonst.