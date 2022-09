AKW in Reservebetrieb: Wie sinnvoll sind Habecks Pläne?

Aber stimmt das? Und was ist mit den anderen ungeklärten Fragen, die es in der Diskussion um die Abschaltung bzw. den Weiterbetrieb der AKW in Deutschland gibt?

Kann man Atomkraftwerke kurzfristig an- und abschalten?

In diesem Punkt sind sich die Betreiber und Experten weitgehend einig: Eine schnelles Wiederhochfahren von AKW ist nicht ohne weiteres möglich. " Kernkraftwerke sind in ihrer technischen Auslegung keine Reservekraftwerke, die variabel an- und abschaltbar sind ", sagt Eon, das Mutterunternehmen von Preussen-Elektra.

" Sie müssen sicherheitstechnisch überprüft und es müssen Personal und Brennelemente vorgehalten werden ", erklärt auch Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

" Um ein AKW nach einer Pause wieder ans Netz zu nehmen, sind einige Tage bis eine Woche nötig ", sagt WDR -Wirtschaftsredakteur Jörg Marksteiner. Allerdings habe Habeck auch von einer solchen Vorwarnzeit gesprochen. Marksteiner vermutet, dass es zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Betreiber des AKW Isar 2 einfach zu einem Missverständnis gekommen sei.

Würde der Weiterbetrieb tatsächlich eine Entspannung bei den Strompreisen bringen?

Ein weiterer Grund, warum über die Frage Reservebetrieb contra Laufzeitverlängerung diskutiert wird, sind die aktuell hohen Strompreise. So fordert unter anderem die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Kraftwerke regulär weiter zu betreiben und nicht nur in Bereitschaft zu versetzen.

" Denn nur dann gibt es einen senkenden Effekt auf den Strompreis ", so die Professorin für Volkswirtschaftslehre im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. " Bei den drei noch laufenden Atomkraftwerken sollte man über eine Laufzeitverlängerung von fünf Jahren nachdenken. "

Das will Wirtschaftsminister Habeck jedoch nicht. Auch weil der Effekt, dass dadurch die Strompreise sinken, seiner Meinung nach nur in sehr geringem Maße - wenn überhaupt - eintreten würde.