Stresstest und Atomkraftwerke: Was bedeutet Habecks Entscheidung?

Warum werden nur zwei und nicht alle drei verbliebenen AKW in Reserve gehalten?

Das Atomkraftwerk Emsland in Niedersachsen wird nach den Planungen des Bundeswirtschaftsministeriums wie geplant zum Ende des Jahres völlig stillgelegt. Emsland könnte zwar einen gewissen Beitrag zur Sicherung der Stromversorgung leisten, sagte Habeck am Montag. " Aber dieser Beitrag ist gemessen an den beiden süddeutschen Kraftwerken zu gering. "

Aus Reihen der FDP gibt es scharfe Kritik an der Entscheidung: " Der einzige Grund, warum das Kernkraftwerk in Lingen im Emsland nicht auch in den Reservebetrieb geht, ist der linke Landesverband der Grünen in Niedersachsen ", schreibt FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle auf Twitter. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

Der Vorwurf, das Aus für das AKW Emsland sei wahltaktischen Überlegungen geschuldet, wird aber offenbar nicht in der ganzen Partei geteilt. Der Vorsitzende des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz, Stefan Kapferer (FDP), erklärte: " Wir haben vorgeschlagen, alle drei Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, aber der Minister hat richtig dargestellt, dass die Funktion der beiden süddeutschen Kraftwerke eine deutlich andere ist als die des Kraftwerks in Lingen. " Auch die anderen Netzbetreiber sähen das so.

Hilft die Entscheidung gegen hohe Strompreise?

Wohl eher nicht. Es gilt nach den Prognosen des aktuellen Stresstests eher als unwahrscheinlich, dass die beiden AKW bis April überhaupt noch einmal Strom erzeugen werden. Einen Einfluss auf die Strompreise gäbe es wohl nur dann, wenn die Laufzeiten der verbliebenen AKW tatsächlich verlängert würden. Allerdings lag der Anteil der deutschen Kernkraftwerke an der Stromversorgung zuletzt nur noch bei etwa sechs Prozent - die Auswirkungen auf den Strompreis dürften also überschaubar sein.

Um die Produktion deutlich zu steigern, müssten wahrscheinlich bereits stillgelegte Kraftwerke wieder in Betrieb genommen werden. Selbst die Betreiber äußern Zweifel, ob sich der Aufwand und die Kosten dafür wirklich lohnen.