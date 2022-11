Black Friday und Cyber Monday: Bald sind wieder Schnäppchentage

Handel rechnet mit "stabilem Weihnachsgeschäft"

Trotz der " schwierigen Umfeld-Bedingungen " sieht Genth ein " stabiles Weihnachtsgeschäft " auf den Handel zukommen. Am Black Friday würden dafür mit besonderen Angeboten die Impulse gesetzt. " Man sieht ganz deutlich, dass fast 50 % der Kundinnen und Kunden gezielt am Black Friday einkaufen wollen und immerhin noch 34 % am Cyber Monday ", so Genth.

Tatsächlich ist es längst nicht mehr ein einzelner Tag, an dem Schnäppchen gemacht werden können. Viele Händler locken schon in den Tagen vor dem Black Friday mit Sonderangeboten, manche rufen sogar eine Black Friday Week aus. Und am Montag, den 28.November, kommt dann der Cyber Monday, an dem vor allem Online-Händler mit Angeboten locken.

Trotz Krieg und Krise: An Geschenken wird nicht gespart