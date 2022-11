" Ich hätte doch mehr Zurückhaltung in der aktuellen Situation bei den Menschen erwartet ", zeigt sich auch Studienleiter Prof. Oliver Gansser von der Ergebnissen der Untersuchung überrascht. Für die Studie wurden nach eigenen Angaben zwischen Mitte September und Anfang November rund 35.000 Menschen bundesweit repräsentativ befragt.

Es zeige sich: Je älter Menschen sind, desto mehr sind sie bereit auszugeben. Menschen, die älter als 40 Jahre sind, wollen durchschnittlich mehr als 600 Euro für Geschenke ausgeben. Jüngere sind zu Ausgaben von gut 400 Euro bereit, Schüler- und Studenten zu rund 240 Euro.

Steigende Kosten kein Zurückhaltungsgrund

Nur knapp jeder Vierte sagt laut Studie, dass er wegen der steigenden Lebensmittel- oder Energiekosten in diesem Jahr weniger ausgeben will. Die beliebtesten Geschenkideen seien, wie in den Vorjahren, Bücher, Kleidung und Kosmetik.

Studienleiter Oliver Gansser vermutet hinter der Konsumlaune Traditionen und Rituale: " Weihnachten dürfte für viele einfach eine willkommene Gelegenheit sein, die ganzen Krisen mal beiseite zu lassen. Man will mit seinen Familien Weihnachten begehen, wie man es immer gefeiert hat und sich das auch nicht nehmen lassen ."

Unterschiedliche Erwartungen der Fachleute

Insgesamt fallen die Einschätzungen der Fachleute zur Konsumlaune aber durchaus unterschiedlich aus. Die Gesellschaft für Konsumforschung GfK, wie auch einige Handelsverbände und Industrie- und Handelskammern rechnen aktuell eher mit einer größeren Zurückhaltung der Menschen im Weihnachtsgeschäft.