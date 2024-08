Bedrohte NRW-Kommunalpolitiker: Was bringt die neue Beratungsstelle?

Wer sich in Deutschland politisch engagiert, dem drohen Anfeindungen. Das trifft nicht nur Bundespolitiker, sondern auch Menschen, die in der Lokalpolitik aktiv sind. Auch in NRW ist das so. Im Europawahlkampf wurden zum Beispiel in Essen im Mai zwei Grünen-Politiker angegriffen und in Köln Wahlkampfhelfer der FDP angegangen.