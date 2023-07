Bauarbeiten in Köln: Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn

Stand: 03.07.2023, 06:01 Uhr

Rund um Köln wird Bahnfahren in den kommenden vier Wochen schwieriger. Die Bahn baut am Hauptbahnhof Köln und am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Deshalb ist der Zugverkehr von heute an für mehrere Wochen gestört.

Von Udo Bühlmann