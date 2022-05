Gefragte Azubis: In diesen Berufen sind die Chancen besonders gut

Azubis verzweifelt gesucht! Was für Jugendliche eine große Chance ist, ist für die Betriebe eine schlechte Nachricht: Wenige Monate vor dem Ausbildungsstart sind in NRW noch fast zwei Drittel der Lehrstellen unbesetzt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren bis Ende April im Land noch über 58.000 Ausbildungsstellen zu haben.

"Das sind so viele freie Ausbildungsplätze wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr" , sagte Robert Schweizog von der Industrie- und Handelskammer NRW am Donnerstag dem WDR . "Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind also so gut wie schon lange nicht."