Die Hauptschülerinnen und -schüler der Konrad-von-der-Mark-Schule in Dortmund sind zuversichtlich, dass sie den Abschluss schaffen - trotz Herausforderungen durch Homeschooling in der Pandemie. Denn sie hatten Glück: Kurz vor der Pandemie konnten alle noch mit einem iPad ausgestattet werden. So fiel das Homeschooling leichter. Viele Schülerinnen und Schüler haben jetzt sogar die Aussicht auf einen Realschulabschluss mit Qualifikation.

"Die Noten haben gelitten"

Doch nicht überall hat der Distanzunterricht so gut geklappt. An anderen Hauptschulen, zum Beispiel in Hamm, berichten Lehrkräfte davon, dass die Noten bei einigen gelitten hätten. Martina Klöcker vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) sagt, dass an Hauptschulen viele Kinder besonders viel Unterstützung bräuchten.

"Wenn die Schule nicht gut ausgestattet ist, sei es mit Lehrkräften oder digital, dann ist das für Kinder ein massiver Verlust und sie hinken mit ihrer Lernleistung hinterher." Martina Klöcker, Verband Bildung und Erziehung (VBE)

Auch Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) weiß um die erschwerten Corona-Bedingungen und wünscht den Prüflingen viel Erfolg.

"Hinter unseren Prüflingen liegen herausfordernde Zeiten, aber auch dieses Jahr haben wir sichergestellt, dass alle Teilnehmenden in NRW unter fairen Bedingungen ihre Prüfungen ablegen." Yvonne Gebauer, Schul- und Bildungsministerin

Heißt konkret: In Mathe und Englisch hätten die Prüflinge dieses Mal mehr Aufgaben zur Auswahl - und in Deutsch sei der Prüfungsstoff vorher stärker eingegrenzt worden, so das NRW-Schulministerium.