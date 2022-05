Hartz IV für Erzieher-Azubis: Empörung über Gebauers Empfehlung

Langes Warten auf BAföG -Entscheidung

Doch neue Zahlen der Landesregierung erwecken den Eindruck, dass die Rahmenbedingungen für die Auszubildenden besser sein könnten. Ein Problem: Oftmals wird die Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher nicht vergütet. Die Betroffenen brauchen also andere Unterstützung, um ihr Leben finanzieren zu können. Dafür gibt es unter anderem das Aufstiegs- BAföG . Seit Jahren nimmt die Zahl der Empfänger in NRW zu. Im Schuljahr 2021/2022 erhielten 2.798 eine Förderung für ihre Vollzeit-Ausbildung. Das geht auch einer Antwort von NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) auf eine Anfrage der SPD hervor.

Doch offenbar gibt es Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Anträge. Die Betroffenen müssen immer länger auf eine Entscheidung warten. Waren es im Schuljahr 2018/2019 noch 69 Tage, stieg die Bearbeitungsdauer im vergangenen Jahr auf 128 Tage. Im laufenden Schuljahr sind es bereits 161 Tage - also fast ein halbes Jahr.

Gebauer verweist auf Fluktuation beim Personal

Erzieher-Azubis warten oftmals auf Aufstiegs-BAföG

Wie kann das sein, wenn doch jede Erzieherin und jeder Erzieher gebraucht wird? Gebauer weist in ihrem Schreiben darauf hin, dass für alle Anträge in NRW ein Dezernat der Bezirksregierung Köln verantwortlich sei. Und dort habe es zuletzt durch Ruhestand, Mutterschutz oder Elternzeit eine " große Fluktuation " beim Personal gegeben. Gebauer räumt ein, dass die zunehmende Zahl an Anträgen " nicht zeitnah mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden " konnte. Inzwischen sei die Mehrzahl der offenen Stellen aber nachbesetzt worden. Zudem seien " weitere Maßnahmen " zur Beschleunigung eingeleitet worden.

Doch was ist mit den Betroffenen, die monatelang während der Ausbildung kein Geld bekommen? Denen empfiehlt Schulministerin Gebauer:

"Für eine Übergangszeit besteht die Möglichkeit, einen Hauptantrag auf ALG II-Leistungen beim zuständigen Jobcenter zu stellen."

Mit anderen Worten: So lange es das Aufstiegs-BAföG nicht gibt, sollen die angehenden Erzieherinnen und Erzieher Hartz IV beantragen.

SPD beklagte " fatale " Wirkung

