EU-Verbot für Verbrenner: Was passiert mit den Autopreisen?

Dass die Europäische Union Verbrennermotoren in Pkw verbieten will, stand schon länger fest. Am Dienstag wurde es dann offiziell: Laut Beschluss des EU- Parlaments dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die Treibhausgase ausstoßen. Die Entscheidung ist Teil des " Fit for 55 "-Plans der EU- Kommission. Dieser hat das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.