Altes Auto oder neues E-Auto - was ist besser für's Klima?

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge



Altes Auto weiterfahren oder neues E-Auto kaufen – was ist besser fürs Klima?



Diese Studie vergleicht die Co2-Bilanz von Verbrenner-Fahrzeugen und E-Autos sehr anschaulich. Es wird deutlich, dass E-Autos besonders wenn sie Ökostrom nutzen, schnell die Nase vorn haben:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032122000867



Die TU Eindhoven hat ebenfalls nach der Co2-Bilanz von verschiedenen Fahrzeugtypen geschaut. Schön zu sehen ist in dieser Studie, welchen Anteil des Co2-Rucksacks die Karosserie und die Batterie (beim E-Auto) haben. Die Studie wurde von der Grünen-Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben:

https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/200831-Studie_EAuto_versus_Verbrenner_CO2.pdf



Der Co2-Rechner von Quarks verrät Dir mehr über die Bilanz deines Autos:

https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co/



Allerdings sind die Zahlen unseres Rechners wahrscheinlich noch etwas zu niedrig angesetzt, denn eine Studie der Uni Yale hat herausgefunden, dass bei der Produktion und dem Transport von Kraftstoffen wesentlich mehr Co2 in die Luft gelangt als bisher gedacht:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-27247-y





Drei Jahre Corona – gehen wir besser gerüstet in die nächste Pandemie?



Hier könnt Ihr sehen, welche Lehren die Deutsche Forschungsgemeinschaft aus der Pandemie gezogen hat:

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/corona_infos/stellungnahme_pandemic_preparedness_en.pdf



Wie die WHO bessere Daten für künftige Pandemien sammeln will:

https://pandemichub.who.int/publications/m/item/the-who-hub-for-pandemic-and-epidemic-intelligence-strategy-paper





Fermentiertes Essen - Darum ist es gesund



Das weiß die Forschung über Mikroorganismen und Entzündungsreaktionen:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00754-6



Immunsystem und Milchsäure: Welchen Einfluss Bakterien auf das Immunsystem haben, erfährst Du hier:

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008145



In diesem Quarks Daily Spezial erfährst du alles zum Fermentieren:

https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-56-trend-fermentieren-bringt-das-was-fuer-mich-und-das-klima/

