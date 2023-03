Turbo oder Schnecke - Streit um Ausbau von Autobahnen

Das denken Anwohner vor Ort

Vor Ort stößt ein solcher Ausbau nicht immer auf Zustimmung. Das zeigt sich an der A40 in Mülheim an der Ruhr. Manche erhoffen sich durch das Projekt, einen besseren Lärmschutz. Doch es gibt auch andere Stimmen. " Ich bin absolut gegen den Ausbau. Einen sechsspurigen Ausbau brauchen wir hier gar nicht, weil das gefühlt gar nicht das Nadelöhr ist auf der A40, was tatsächlich Stau verursacht ", sagt Anwohnerin Daniela Heilmann. Stattdessen solle das Geld lieber woanders investiert werden - zum Beispiel in das Schienennetz.

Auch in Leverkusen, wo die A3 zusätzliche Spuren bekommen soll, regt sich Widerstand. Zusammen mit der Lokalpolitik wehren sich Anwohner gegen die Verbreiterung und fordern wenigstens einen Tunnel.