Die meisten Stau-Kilometer, die meisten Stau-Stunden und überhaupt die meisten Staus: NRW ist bundesweit der traurige Stau-Spitzenreiter. Mehr als ein Drittel der deutschen Staus entfiel auf den Westen. Das geht aus einer Mitteilung des ADAC am Donnerstag hervor.

Auf den mehr als 2.200 Autobahnkilometern summierte sich die Dauer aller Verkehrsstörungen auf gut 104.000 Stunden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Staus also nahezu gleich geblieben. Im Jahr vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie (2019) lag die Staudauer mit 170.500 Stunden allerdings noch deutlich höher.

Im Jahr 2022

steckten Autofahrer in NRW 4341 Tage in Stau und stockendem Verkehr fest

betrug die Gesamtlänge aller gemeldeten Störungen 213.000 Kilometer

war der stauintensivste Monat der November mit 12.213 Stau-Stunden

war der stauintensivste Tag der 14. September mit 691 Stau-Stunden (an diesem Tag fand in allen Bundesländern nach den Sommerferien wieder Unterricht statt)

Von Dienstag bis Freitag viel Stau

Typischerweise gab es die meisten Staus am Tag zwischen 6 und 8 sowie zwischen 13 und 17 Uhr. Innerhalb der Woche, so der ADAC , sei das Staugeschehen von Dienstag bis Freitag hoch gewesen - wobei am Mittwoch und Donnerstag am häufigsten Verkehrsstörungen gemeldet wurden.

Der Autobahnabschnitt mit den meisten Stau-Ereignissen war auf der A43 zwischen Wuppertal und Recklinghausen. Die in Summe längsten Staus gab es auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen.

Die meiste Geduld brauchten Autofahrer auf der A42 zwischen Dortmund und Kamp-Lintfort. Dort standen sie 2022 insgesamt 7.054 Stunden im stockenden Verkehr.