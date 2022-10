Putin annektiert AKW Saporischschja: Was das für die Sicherheit bedeutet

Was wären die Auswirkungen eines nuklearen Unfalls auf Deutschland?

Das kommt ganz darauf an, wie viele Reaktoren betroffen wären und wie viel Radioaktivität austreten würde. Außerdem käme es auch auf die Windrichtung an. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hält das Risiko für die deutsche Bevölkerung aktuell noch für überschaubar: " Aufgrund der Entfernung zur Ukraine ist es selbst in einem Worst-Case-Szenario unwahrscheinlich, dass eine Einnahme von Jodtabletten in Deutschland erforderlich werden könnte. "