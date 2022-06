Gas sparen bei der NRW-Industrie? So sind die Reaktionen

Auch die nordrhein-westfälische Stahlindustrie hat einen hohen Verbrauch. Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, stimmt zu, dass alle Möglichkeiten zur Einsparung von Erdgas ausgeschöpft werden sollen. Habecks Vorschlag werde daher unterstützt. Aber Kerkhoff schränkt ein: " In den Prozessen der Stahlerzeugung ist Erdgas allerdings kurzfristig kaum ersetzbar ." Um Schäden an den Anlagen zu vermeiden, müsse die Lieferung intakt bleiben.

CDU: Vorschläge kommen zu spät

Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (l.) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, beide CDU

Bei CDU und FDP in NRW gibt es zum Teil Zustimmung, zum Teil Kritik für die Gas-Pläne. Die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag will sich mit Verweis auf die laufenden Koalitionsgespräche mit den Grünen zwar nicht äußern. Das übernimmt aber Jens Spahn. Der Münsterländer ist zwar auch in den Verhandlungen um Schwarz-Grün in NRW dabei, kann als Bundespolitiker aber offener sprechen. So kritisiert Spahn: "H ätten wir im März schon begonnen, mehr Kohlekraftwerke, weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon zehn Prozent voller ".

Habeck gehe zudem nur den halben Weg, da er Kernkraftwerke nicht länger laufen lasse, sagte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Bevor Bürger zum Frieren aufgefordert würden, sollte die Politik alle anderen Alternativen prüfen.

Kohle statt Gas

Zu Habecks Plan gehört auch, dass kein Gas mehr genutzt werden soll, um Strom herzustellen. Stattdessen sollen eine Zeit lang wieder mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Das eingesparte Gas soll dann in die Speicher fließen.