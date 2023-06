Asylreform: "Sichere Herkunftsländer" – Was es damit auf sich hat

Um was genau geht es bei dem Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei?

Beide Seiten hatten sich am 18. März 2016 unter dem Eindruck großer Flüchtlingsbewegungen auf die EU -Türkei-Erklärung geeinigt. Diese sieht vor, dass die Türkei gegen unerlaubte Migration in die EU vorgeht und Griechenland illegal auf die Ägäis-Inseln gelangte Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug übernimmt die EU für jeden zurückgeschickten Syrer einen syrischen Flüchtling aus der Türkei und unterstützt das Land finanziell bei der Versorgung der Flüchtlinge.