Asylkompromiss: Kritik, Skepsis und Lob aus NRW

Zentraler Punkt bei der Neuregelung sind Asylzentren. In ihnen soll direkt an der EU -Außengrenze geprüft werden, ob Geflüchtete überhaupt eine Chance auf Asyl haben. Nur wenn diese Chance auf Asyl tatsächlich vorhanden ist, dann werden die Menschen durchgelassen in die EU . Ansonsten werden sie direkt wieder abgeschoben – zum Beispiel, wenn das Herkunftsland als sicher eingestuft wird.

„Ich bin entsetzt, dass die Einigung tatsächlich zustande gekommen ist“, sagt Birgit Naujoks, Geschäftsführerin vom Flüchtlingsrat NRW . Birgit Naujoks, Geschäftsführerin vom Flüchtlingsrat NRW.