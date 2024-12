WDR: Uns wurde berichtet, dass vor allem Sunniten gejubelt hätten, andere Minderheiten seien möglicherweise viel zurückhaltender. Wie ist die Gefühlslage bei den verschiedenen Minderheiten?

Hossein: Die Syrer, die Asylanträge in Deutschland gestellt haben, sind meist sunnitische Araber und Kurden. Es gibt auch einige alawitische Asylbewerber in Deutschland, aber die meisten Alawiten leben in Syrien - die Assad-Familie ist alawitisch. Sie haben einen Sonderstatus in Syrien, daher leben von den Alawiten noch viele in Syrien. Diejenigen, die jetzt gewonnen haben, sind Islamisten, teilweise auch radikale Islamisten. Deshalb haben viele Syrer auch Angst, sind skeptisch und haben nicht mit den Massen gefeiert.

WDR: Wie groß ist die Sorge, dass die Rebellen-Allianz bröckelt und vielleicht wieder ein autokratischer Herrscher an die Macht kommt?

Hossein: Eine Diktatur ist vorbei, aber wir haben Angst vor einer religiösen Diktatur wie in Afghanistan. Viele haben Angst vor der Scharia. Das heißt, dass viele Freiheiten, die Syrer aktuell haben, verschwinden könnten - wegen des Weltbildes der islamistischen Gruppe HTS um Anführer Abu Muhammad al-Dscholani.

Bei der Arbeit: Siruan H. Hossein am Mikrofon des Radiosenders Arta FM.

WDR: Umgekehrt gefragt: Wie groß ist die Hoffnung, dass in Syrien jetzt demokratische Strukturen verankert werden können?

Hossein: Die Hoffnung ist immer da und sie stirbt nie. Dennoch wird es ein harter Kampf werden. Wir werden weiterhin dafür streiten, dass es zu demokratischen Wahlen kommt. Dass es eine Verfassung gibt, die verschiedene Ethnien und Gruppierungen anerkennt. Dass es eine Regierung und ein Parlament gibt.

Dass die Menschen entscheiden, wie das Land aussieht - und nicht religiöse Gruppierungen oder das Ausland wie die Türkei. Die Syrer, die in NRW und Deutschland leben, haben gesehen, wie es besser geht. Ein Zurück in die vergangene Zeit ist etwas, was für sie gar nicht geht.

WDR: Viele Syrer haben sich in NRW gut eingelebt, haben einen Job und Kinder in Kitas oder Schulen. Wie ist das Gefühl bei diesen Familien? Möchten sie bleiben - oder möchten sie jetzt, nach dem Sturz des Assad-Regimes, wieder zurück nach Syrien?

Hossein: Viele Syrer sind eingebürgert, Deutschland ist ihre neue Heimat. Ihre Zukunft ist in Deutschland. Was aber nicht heißt, dass sie Syrien als ihre ursprüngliche Heimat besuchen und es ein Hin und Her gibt.

Es gibt aber auch einige, die sich in Deutschland nicht wohlfühlen, weil sie älter sind oder nicht so eine Perspektive haben - oder weil ihnen das Wetter in Syrien besser gefällt. Also Menschen, die zurückkehren möchten, wenn sich die Lage stabilisiert hat. Es wird so oder so sein.

WDR: Wie schaut das syrische Leben in der neuen Heimat NRW aktuell aus?

Hossein: Alle Großstädte haben eine große syrische Community, vor allem im Ruhrgebiet. Das ist so das Zentrum der Syrer. Aber auch in Münster, Köln und Düsseldorf leben beispielsweise viele Syrer. Die Syrer befinden sich überall. Früher war die Gastronomie dominiert durch Menschen aus der Türkei - das ist heute anders.

Viele Syrer haben Geschäfte übernommen. Weil viele Syrer da sind, gibt es Bedarf an syrischen Lebensmitteln, an syrischen Restaurants. Die Syrer haben das Bild in NRW inzwischen geprägt. Syrische Strukturen sind entstanden, wo früher türkische Strukturen waren.