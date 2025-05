Was für ein Kanzler wird Merz?

Merz polarisiert. Für seine Anhänger personifiziert er die Rückkehr der Union zu ihrem wertkonservativen Kern und eine Abkehr von der Merkel-Ära. In der Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik sind die Erwartungen an der murrenden CDU-Basis hoch - gerade angesichts der AfD , die die Union nicht nur in Umfragen vor sich her treibt.