Machtwechsel in Syrien: Was man darüber wissen sollte

Wer sind die Rebellen und was planen sie?

Geben Erklärung ab: Rebellen im syrischen Staatsfernsehen

Rebellen führten den Umsturz herbei. Seit Ende November hatten Aufständische in Syrien mehrere Städte unter ihre Kontrolle gebracht und nahmen schließlich die Hauptstadt Damaskus ein. Die Islamistische Gruppe Hayat Tahrir al-Scham führt das Bündnis an. Sie hatte zuvor Verbindungen zu den Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida. Im Staatsfernsehen kündigten die Rebellen eine neue Ära für Syrien an.

Im Zuge der Machtübernahme von islamistischen Rebellen in Syrien sind zunächst zahlreiche unter Assad Inhaftierte freigelassen worden. Exil-Syrer auf der ganzen Welt wurden von den Aufständischen aufgefordert, in ihre Heimat zurückzukehren. Wie es dort jetzt weiter geht und welche Gruppe oder welches Bündnis die Macht übernehmen könnte, ist unklar. Ungewiss ist auch, ob die Rebellen ihre Ankündigungen wahr machen, alle Volksgruppen in den Neuanfang zu integrieren.

Was bedeutet die neue Situation für syrische Flüchtlinge in Deutschland?

Freude in Wuppertal: Demo nach dem Assad-Sturz

Wie sich die neue Lage auf die Flüchtlingssituation auswirken wird, hängt davon ab, ob es nach dem Sturz von Assad einen weitgehend friedlichen Übergang geben wird oder ob Selbstjustiz und Machtkämpfe für neue Instabilität sorgen. " Sollte sich die Situation positiv entwickeln, würden etliche Syrer zurückkehren wollen ", sagte der fluchtpolitische Sprecher von Pro Asyl, Tareq Alaows, der Deutschen Presse-Agentur.

Am 31. Oktober hielten sich in Deutschland laut Ausländerzentralregister 974.136 syrische Staatsgehörige auf. Die Mehrheit von ihnen sind Flüchtlinge beziehungsweise Asylbewerber. Ob syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren werden, hängt auch davon ab, welche Regierung sich bildet. Viele Syrer bejubeln Assads Ende, andere fürchten zugleich eine neue, andere Gewaltherrschaft unter den aufständischen Islamisten.