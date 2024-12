Menschen in NRW feiern Ende des Assad-Regimes

In ganz Deutschland versammeln sich heute Menschen, um den Sturz des Regimes zu feiern - auch in vielen NRW-Städten. Allein in Wuppertal werden bis zu 1.000 Menschen erwartet. Weitere Demonstrationen sind in Bonn, Münster, Essen, Aachen, Köln, Hamm und Siegen geplant. In Bochum soll es einen Autokorso geben.

Exil-Syrer hoffen auf ein Syrien für alle

Bereits am Samstag hatten sich rund 1.000 Exil-Syrer in Dortmund versammelt, auch um ihre Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Land zu zeigen. Für die Organisatoren der Dortmunder Demonstration symbolisieren die islamistischen Rebellen, die das Assad-Regime gestürzt haben, eine Weiterführung der syrischen Revolution in 2011. Für viele Syrerinnen und Syrer steht an erster Stelle, dass Syrien nicht mehr von Assad regiert wird und die islamistischen Aufständischen haben dies nun erreicht. Auch wenn zum Beispiel die Organisatoren der Dortmunder Demonstration (Active for Freedom) Islamismus ablehnen.