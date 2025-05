Am Sideboard lehnt ein Wahlplakat von Friedrich Merz. Hier im Fraktionsbüro der Arnsberger CDU in einer alten Schule. In der Ecke steht eine Leinwand. Peter Blume, Chantal Krengel und Jochem Hunecke verfolgen die Bundeskanzlerwahl in Berlin.

Klare Erwartungen an Merz

" Ich erwarte von Friedrich Merz, dass wir jetzt all die Dinge umsetzen, die auf der Strecke geblieben sind, dass in aller erster Linie unsere Wirtschaft wieder in Schwung kommt und er die Probleme beherzt anpackt ", sagt Jochem Hunecke, der Merz seit langem kennt und erst am vergangenen Wochenende noch getroffen hat.

Hunecke ist fest davon überzeugt, dass die Wahl in Berlin schnell über die Bühne geht: " Ich bin kein bisschen aufgeregt und ziu 100 Prozent sicher, dass es im ersten Wahlgang klappt. Ich würde darauf zwar nicht mein gesamtes Vermögen wetten, aber es ist ziemlich sicher ", meint er offensichtlich gut gelaunt.

" Alle wissen, was auf dem Spiel steht "

Peter Blume, CDU -Bürgermeisterkandidat in Arnsberg, stimmt Hunecke zu: " Es wird im ersten Wahlgang funktionieren, weil alle wissen, was auf dem Spiel steht. " Während in Berlin die Abstimmung läuft, tauschen sich die CDU ler in Arnsberg bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen darüber aus, was sie vom Kanzler Merz erwarten.