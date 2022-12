Riesen-Aquarien in NRW: Wie gefährlich sind sie?

Gibt es vergleichbare Aquarien in NRW?

Es gibt Aquarien in mehreren großen Städten, meist angegliedert an Zoos. Mit Abstand die größten Aquarienzoos sind die in Oberhausen und in Königswinter. Beide werden von dem Unternehmen "Sea Life" betrieben und beherbergen tausende einheimischer und exotischer Wasserbewohner in unterschiedlichen Wasserbecken.

"Sea Life Oberhausen" wirbt mit einem 148 Quadratmeter großen Flachwasserbecken, in dem Haie gezüchtet werden. Außerdem gibt es dort ein 1,5 Millionen Liter Wasser fassendes Ozeanbecken. Besucher können es über einen zehn Meter langer Acrylglastunnel durchqueren und dabei Fische auf Augenhöhe sehen. Auch am Standort Königswinter gibt es ein Ozeanbecken mit 600.000 Litern Wasser. Dort wurde noch im April ein Großer Stechrochen eingesetzt, der mit bis zu 15 Stundenkilometern durch das Becken schießen kann.

Könnte auch hier ein ähnlicher Unfall wie in Berlin passieren?

Druckwelle spülte Mobiliar auf die Straße

Unwahrscheinlich, sagt Andy Kusch vom Großaquarien-Hersteller Diamantaquarien in Havixbeck. Anders, als im Ozeanbecken in Oberhausen waren die eine Million Liter Wasser in Berlin in dem gläsernen Zylinder auf 14 Meter Füllhöhe aufgetürmt. "Die Höhe der Wassersäule macht den Unterschied und ist entscheidend ", so Kusch, " dadurch entsteht ein enormer Druck auf die Acrylglasscheibe n". Das Ozeanbecken in Oberhausen sei viel größer und vor allem flacher, über dem Besuchertunnel befänden sich nur noch wenige Zentimeter Wasser, " der Druck auf den Scheiben ist deutlich geringer ". Dennoch könne es natürlich auch hier zu Brüchen kommen mit Wasserschäden. Für eine so explosionsartige Druckwelle wie in Berlin fehlt aber offenbar die Kraft des Wassers.

Nach Angaben der Bundesingenieurkammer ergibt jeder Höhenmeter im Wasserdruck eine Tonne pro Quadratmeter an seitlichem Druck. Bei 14 Metern Wassersäule reichte der Druck also aus, um die Hotellobby zu zerstören und das Mobiliar quer über die vor dem Haus liegende Straße zu fegen.