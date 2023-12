Höhere Preise und leere Regale durch Huthi-Angriffe im Roten Meer?

Tausende Seemeilen liegt das Rote Meer von Europas größten Häfen in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg entfernt. Aber die Angriffe der Huthi-Miliz auf Containerschiffe haben auch Auswirkungen auf Deutschland und NRW. Denn viele Schiffe werden nun umgeleitet und fahren dadurch länger. Kommt es somit erneut zu Lieferengpässen? Und steigen die Preise? Fragen und Antworten.

Drohen durch die Huthi-Angriffe in unseren Geschäften bald leere Regale?

Das Weihnachtsgeschäft sei nicht betroffen, sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, dem WDR. Denn es handele sich bei der betroffenen Ware vor allem um Verbraucherprodukte aus Asien. " Für das Weihnachtsgeschäft ist diese Ware bereits in den Läden oder auf vorletzter Meile. "

Stefan Genth, Handelsverband Deutschland

Auch mittelfristig seien kaum sichtbare Engpässe zu erwarten, da Handelsunternehmen aus der Erfahrung früherer Engpässe ihre Lieferketten "resilienter" gestaltet hätten, so Genth.

So sieht es auch Jürgen Matthes, Leiter des Bereichs Internationale Wirtschaftspolitik am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln, wie er dem WDR sagt.

"Versorgungsprobleme dürften nicht entstehen." Jürgen Matthes, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Jürgen Matthes, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Unternehmen hätten ihre Lager heutzutage "stärker als früher bestückt ." "Außerdem bleiben die Waren auf den Schiffen ja nicht stecken, sondern kommen nur eine gute Woche später hier an, weil der Umweg rund um Afrika mehr Zeit kostet."

Das war bei der Havarie des Containerschiffs "Ever Given" im Jahr 2021 anders. Das Schiff blockierte den Suezkanal zwischen Rotem Meer und Mittelmeer, sodass sich hunderte Schiffe in beiden Fahrtrichtungen stauten.

Werden die Preise für Waren infolge der längeren Schiffsrouten steigen?

Die Umleitung der Schiffe habe "massive Folgen" , sagt Nils Haupt, Sprecher des Hamburger Transport- und Logistikunternehmens Hapag Lloyd,

dem WDR. Normalerweise brauche ein Containerschiff vom östlichen Mittelmeer nach Singapur durch den Suezkanal und das Rote Meer etwa 13 Tage. Durch die Umfahrung über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas seien es 31 Tage.

"Das heißt: Knapp drei Wochen länger. Das ist schon enorm. Und das kostet natürlich auch erheblich mehr Treibstoff." Nils Haupt, Sprecher Hapag Lloyd

Schiffe müssen nach Huthi-Angriffen im Roten Meer einen Umweg fahren.

Hapag Lloyd will wegen der Huthi-Angriffe 25 Schiffe umleiten. Das führe allein im Dezember zu einem zweistelligen Millionenbetrag an Mehrkosten für den Treibstoff, so Haupt.

"Wir müssen sehen, ob die Großkunden, also die Industrie, die großen Speditionen die Kosten an die Endkunden weitergeben ", sagt Haupt.