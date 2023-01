Regierungswechsel in Brasilien: Was das für den Amazonas bedeutet

An Neujahr hat der Linkspolitiker Lula seine neue Amtszeit angetreten - im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Hoffnung, dass damit der Amazonas künftig wieder besser geschützt wird, ist bei Professor Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) " definitiv groß ", sagte er am Montag dem WDR . Aber mit schnellen Erfolge rechnet er nicht: " Erst die kommenden Jahre bis Jahrzehnte werden zeigen, ob der Regierungswechsel in Brasilien tatsächlich auch einen Wendepunkt für den Regenwald darstellt. "

35 Millionen Euro aus Deutschland für Amazonas-Schutzfonds

Für den Schutz des Regenwaldes kann Lula finanzielle Hilfen der Bundesregierung einplanen. Diese hat am Montag 35 Millionen Euro für den Amazonas-Schutzfonds freigegeben, den der neue brasilianische Präsident genau wie den Entwaldungsbekämpfungsplan reaktiviert hat.