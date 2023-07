Aktionen der "Letzten Generation": Was darf ziviler Ungehorsam?

Wo kommt der Begriff "ziviler Ungehorsam" her?

Die Wurzeln des zivilen Ungehorsams gehen bis in die Antike zurück. Es war aber vor allem der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau (1817-1862), der den Ausdruck "zivilen Ungehorsam" (Englisch: civil disobedience) geprägt und ihn in einem Essay verwendet hatte. Darin hatte er dargelegt, dass er aus Protest gegen den Krieg gegen Mexiko und die Sklavenhaltung keine Steuern mehr bezahlte. Denn: Wenn die Regierung Krieg führt und die Bürger Steuern an den Staat zahlen, ist das aus Sicht von Thoreau ein Fall, in dem Bürger berechtigt sind, dem Staat aus Gewissensgründen den Gehorsam zu verweigern.

Auch der indische Rechtsanwalt Mohandas K. (Mahatma) Gandhi (1869–1948) und der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King, Jr. (1929–1968) hatten immer wieder zivilen Ungehorsam in Reden und Schriften eingefordert – und auch selbst praktiziert. Gandhi machte mobil gegen die Apartheid in Südafrika und die britische Kolonialmacht in Indien. King galt als das Sprachrohr der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den USA . Allerdings liefen die Aktionen nicht immer gewaltfrei ab. Dabei ist die Gewaltfreiheit beim zivilen Ungehorsam wesentlich, denn nur ohne Gewalt finde Widerstand seine Berechtigung.

Ziviler Ungehorsam ist auch in Deutschland nicht neu. Bereits 2010 wurden Bahnstrecken im Zuge der Castor-Transporte blockiert und auch Klima-Protestaktionen wie die Besetzung des Hambacher Forstes können darunter gefasst werden.