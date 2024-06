Ausnahmezustand in Essen - So bereitet sich ein Stadtteil auf den AfD-Parteitag vor

Seine Mode-Boutique liegt nämlich mitten in der Sperrzone, die für die Zeit des Parteitags eingerichtet wurde. Dass in dieser Zeit Kunden zu ihm kommen, hält er deshalb für unwahrscheinlich.

Ralph Cremer schließt seinen Laden während des Parteitags

Auf Umsatz müsse er an diesem Wochenende also wohl oder übel verzichten. " Das ist mein persönliches Vergnügen der Demokratie gegenüber, damit hier demonstriert werden kann", sagt Cremer. "Ich hab ein Problem damit, dass hier der schwarze Mob oder wie die heißen und die Linksradikalen hier hinkommen und wohl einiges in Brand stecken wollen. "

Etwa zehn Gehminuten entfernt, auf der anderen Straßenseite hängt ein Zettel an der Eingangstür eines Juweliers: "Am Samstag bleibt unser Geschäft geschlossen", steht darauf. Man habe sich mit der Nachbarschaft abgesprochen, sagt Mitarbeiterin Melanie Meier. " Das wird sich nicht lohnen am Samstag. Es traut sich eh keiner hierher ".

Händler schützen Läden und Fassaden

Verbarrikadiert, um Schäden zu vermeiden, werde der Laden aber nicht. " Aber wir werden die Rollladen runterlassen, die sonst oben bleiben, und hoffen, dass alles ganz bleibt. "

Andere Unternehmer haben zu drastischeren Mitteln gegriffen. Ein Second-Hand-Laden hat seine Fensterfront mit Brettern verkleidet. Genauso wie ein Fitnessstudio in einer Parallelstraße.

Eine Tankstelle bleibt während des Parteitags abgesperrt

Auch eine Tankstelle hat reagiert und ihr Gelände komplett mit Zäunen abgesperrt. Sie liegt in der Sperrzone rund um die Grugahalle. Auch sonst sind die Vorbereitungen auf den Parteitag kaum zu übersehen: Im Sekundentakt fahren Mannschaftswagen der Polizei durch die Straßen.

Bei der Post hat man sich offenbar auch auf mögliche Randalierer im Stadtteil eingestellt. Der Einwurfschlitz eines Briefkasten in der Sperrzone wurde vorsorglich mit Klebeband verschlossen. Ein Schild weist darauf hin, dass er vorläufig gesperrt ist.

Die Betreiber eines Kebap-Ladens auf der Rüttenscheider Straße sehen dem Wochenende offenbar gelassen entgegen. " Wir haben immer offen, egal was passiert ", sagt einer der Angestellten.

