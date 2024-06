Warum die NRW-AfD in Essen ihren Platz sucht

" Die Sachlage ist komplex, und nur im Kontext der erheblichen Machtkämpfe in NRW zu verstehen ", schreibt Carlo Clemens in einer Einschätzung für den AfD-Bundesvorstand. Eine Woche vor dem Parteitag in Essen musste sich der Bundesvortsnad noch einmal mit seinem mitgliederstärksten Landesverband beschäftigen.

"Die Sachlage ist komplex"

Es geht um ein Mediationsverfahren für Vorfälle im AfD-Kreisverband Siegen-Wittgenstein. Dort soll es zu Unregelmäßigkeiten bei der Mitgliederaufnahme gekommen sein.