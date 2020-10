Wurst: Aber richtig!

Quarks . . 44:22 Min. . Verfügbar bis 13.10.2025. WDR.

Wurst ist ein geniales Lebensmittel: Dank der Wurst können fast alle Teile eines Tieres verwertet und haltbar gemacht werden.

Doch in punkto Gesundheit, Umwelt und Tierwohl steht die Wurst hart in der Kritik. Hat das geniale Konzept Wurst eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht die Wurst dann aus? Oder besser: Was ist dann drin?

