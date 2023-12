Audio: Genie der Heiterkeit - Der Kölner Komponist Jacques Offenbach

WDR 3 Kulturfeature. . 53:46 Min. . WDR 3. Von Peter Hawig.

Wer kennt sie nicht, die unsterblichen Melodien von Jacques Offenbach, den schmissigen Cancan oder die wunderschöne Barcarole? Der berühmte Komponist kam als Jacob Offenbach am Großen Griechenmarkt No. 1 in Köln zur Welt, erst später in Frankreich nannte er sich "Jacques".// Von Peter Hawig/ WDR 2019/ www.radiofeature.wdr.de | audio